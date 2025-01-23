Еврокомиссия о санкциях: мы анализируем, как сделать России больно

Европейская комиссия следит за тем, чтобы Россия и ее экономика страдали от санкций Европейского Союза, и стремится обеспечить, чтобы Россия платила за все преступления и действия в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

Пресс-секретарь подчеркнула, что цель ЕС – удостовериться, что Россия несет убытки от санкций и платит все большую цену за войну в Украине.

"Мы хотим убедиться, чтобы через все санкции, самые жесткие санкции, Россия платила – за все преступления, за все действия. Мы анализируем, как мы можем сделать так, чтобы России было больно и она заплатила больше", – подчеркнула Хиппер.

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Она также напомнила, что заявления о якобы неуязвимости российской экономики к санкциям ЕС ложны.

"Нарратив о том, что Россия сильна, не срабатывает. Мы увидели это только что в Сирии. Поэтому нам нужно продолжать, и это то, на чем мы сосредотачиваемся", – заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии оставила без комментариев вопрос, есть ли у ЕС план "Б" на случай, если санкции против России не будут продлены на следующие шесть месяцев из-за возможного вето Венгрии.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена предложить оригинальное решение по принятию санкций против России, которое позволит избежать вето со стороны Венгрии и Словакии, и даже может обратиться за помощью к королю Бельгии.

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