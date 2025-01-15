ЗМІ: ЄС планує нові санкції проти РФ, уникнувши вето Угорщини і Словаччини

Європейська комісія вперше має намір запропонувати рішення щодо ухвалення санкцій проти Росії, яке дозволить уникнути накладення вето з боку Угорщини і Словаччини.

Про це стало відомо кореспонденту польської радіостанції RMF FM, пише "Європейська правда".

Зокрема, йдеться про те, що санкції будуть накладені на добрива та інші агропродовольчі товари з Росії та Білорусі.

Очікують, що рішення буде прийнято не одноголосно, а кваліфікованою більшістю, оскільки воно стосуватиметься торгівлі. Таким чином, Угорщина чи Словаччина не матимуть права вето.

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Мита мають бути настільки високими, що на практиці імпорт цих продуктів має зупинитися.

ЄС вже запровадив мита на зернові та олійні культури з Росії та Білорусі у травні минулого року, але не в рамках пакета санкцій. Відтоді Єврокомісія розглядає можливість розширення можливості ухвалення санкцій в обхід вимоги одностайності.

У Брюсселі вважають, що країни ЄС досягли "стелі" з точки зору здатності ухвалювати рішення щодо санкцій одноголосно, про що свідчать дедалі слабші санкційні пакети.

Єврокомісія також хоче вдарити по російському "тіньовому флоту", тобто по суднах, які нелегально перевозять російську нафту. Окрім внесення більшої кількості російських суден до чорного списку (наразі до нього внесено 72 судна з 600 суден "тіньового флоту"), розглядаються також більш креативні рішення, такі як вимога пред'являти страховку на випадок розливу нафти. Такі рішення готують Данія, Польща та інші країни Балтійського регіону.

Як повідомлялося, Польща, яка нині головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій було ухвалено в третю річницю початку повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

Раніше стало відомо, що 16-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде спрямований на алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот", скраплений газ та російські банки.