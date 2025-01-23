У Латвії зробили крок, щоб дати дозвіл поліції збивати невідомі дрони

Сейм Латвії у четвер, 23 січня, ухвалив у першому читанні ухвалив підготовлені Міністерством внутрішніх справ поправки до закону, що наділяють поліцію правом збивати або приземляти невідомі дрони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Наразі право на використання спеціальних засобів і застосування вогнепальної зброї для перехоплення, посадки або знищення дронів мають Державна прикордонна охорона та Національні збройні сили Латвії.

Для забезпечення ефективного виконання функцій поліції в ситуаціях підвищеної загрози поправками до закону про поліцію передбачено розширити права співробітника поліції на використання спецзасобів.

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Закон передбачається доповнити нормою, яка передбачає, що працівник поліції під час виконання службових обов'язків має право використати спеціальні засоби для перехоплення, посадки або знищення дрона, якщо його використовують із порушенням вимог нормативних актів або ж є підстави вважати, що його використовують із метою вчинення злочину.

Поправки ще належить ухвалити Сейму в другому і третьому читаннях.

Нагадаємо, 13 січня повідомляли, що на території аеропорту Риги помітили невідомі безпілотники.

У зв'язку з інцидентом міністр оборони Литви Андріс Спрудс заявив про необхідність запровадити суворіші покарання для операторів дронів, які безвідповідально наражають жителів на ризик.