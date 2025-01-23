В Латвии сделали шаг, чтобы дать разрешение полиции сбивать неизвестные дроны

Сейм Латвии в четверг, 23 января, принял в первом чтении принял подготовленные Министерством внутренних дел поправки к закону, наделяющие полицию правом сбивать или приземлять неизвестные дроны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Сейчас право на использование специальных средств и применение огнестрельного оружия для перехвата, посадки или уничтожения дронов имеют Государственная пограничная охрана и Национальные вооруженные силы Латвии.

Для обеспечения эффективного выполнения функций полиции в ситуациях повышенной угрозы поправками к закону о полиции предусмотрено расширить права сотрудника полиции на использование спецсредств.

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Закон предполагается дополнить нормой, которая предусматривает, что работник полиции при исполнении служебных обязанностей имеет право использовать специальные средства для перехвата, посадки или уничтожения дрона, если он используется с нарушением требований нормативных актов или же есть основания полагать, что он используется с целью совершения преступления.

Поправки еще предстоит принять Сейму во втором и третьем чтениях.

Напомним, 13 января сообщалось, что на территории аэропорта Риги заметили неизвестные беспилотники.

В связи с инцидентом министр обороны Литвы Андрис Спрудс заявил о необходимости ввести более строгие наказания для операторов дронов, которые безответственно подвергают жителей риску.