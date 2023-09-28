Гірше за ракетну атаку: чому Україні варто визнати відповідальність за удар по Пшеводуву

Те, про що довго говорили, посилаючись на джерела, тепер озвучили цілком офіційно.

Йдеться про приналежність ракети, яка 15 листопада минулого року влучила у зерносушарку поблизу польського села Пшеводув, унаслідок чого загинули дві людини.

Вибух у Пшеводуві стався невдовзі після початку масштабного ракетного удару РФ по Україні, що дозволяло припустити, що це російська ракета, яка мала атакувати Україну, проте збилася з курсу.

Втім, вже відразу після вибуху виникла версія, що насправді цю ракету випустила українська ППО, відбиваючи атаку РФ.

Тепер, за результатами розслідування, яке тривало більш ніж десять місяців, про це оголошено офіційно.

"Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", – заявив 28 вересня польський міністр юстиції Збігнев Зьобро.

Варто відзначити, що від самого початку, як тільки була озвучена версія про можливу причетність українських військових, польська влада постійно наголошувала, що в такому випадку йдеться про трагічний випадок, відповідальність за який все одно несе Росія – якби не російські обстріли, не було би потреби запускати цю ракету.

Так само опитування, проведене у Польщі за кілька тижнів після цього інциденту, показало, що абсолютна більшість поляків – 70,3% опитаних – вважають, що він не вплине на польсько-українські відносини.

Попри це, позиція України була абсолютно категоричною. Офіційний Київ виключав будь-яку можливість того, що ця ракета є українською.

"У вечірній доповіді мені особисто – від командувача Повітряних сил до главкома Залужного – я не сумніваюсь у тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Мені немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов. І з вами. У чому питання?" – заявив 16 листопада президент України Володимир Зеленський.

Вже тоді таку категоричність обережно критикували наші польські друзі та симпатики.

Навіщо Київ робить так, адже ніхто не висловлює йому претензії та не каже про відповідальність, питали вони. На їхню думку, така позиція української влади здатна завдати реальної шкоди двостороннім відносинам – на відміну від самого інциденту.

Адже у разі ракетного удару всі розуміють, що Україна обороняється всім, що має в арсеналі, а часто це досить стара техніка, через що помилки неминучі.

Проте немає виправдання свідомому введенню свого союзника та партнера в оману.

Минув майже рік. За цей час на території Польщі були знайдені залишки ракети, яка точно є російською (на щастя, вона не вибухнула). Тобто немає жодних підстав припускати, що у випадку атаки по Пшеводуву офіційна Варшава просто уникає конфронтації з РФ.

Натомість за цей рік не змінилася позиція Києва – у нас, як і раніше, не взяли на себе відповідальність.

Замість цього у польських ЗМІ з’явилася інформація, що розслідування триває так довго через "відсутність співпраці з українського боку".

І це саме те, про що нас попереджували польські друзі – небажання взяти на себе відповідальність може мати набагато гірші наслідки.

Оприлюднення результатів слідства сталося не в найкращий момент для українсько-польських відносин. Зернова криза суттєво погіршила їх, і наразі сторони лише повільно виходять із неї.

Чи можливе сповзання у нову кризу через оприлюднення результатів розслідування по Пшеводув? І так, і ні.

Ні, адже нічого не змінилося у сфері оцінки безпекових ризиків. У Польщі, як і рік тому, чітко знають, що провину за цей трагічний випадок несе РФ, яка розв’язала війну.

Проте наслідки може мати продовження курсу Києва на невизнання очевидного.

Якщо українська влада має вагомі докази, що удару по Пшеводуву завдала російська армія, то ці докази варто оприлюднити.

А якщо ні – то варто визнати провину.

Адже добре відомо, що ніщо так не псує відносини, як брехня.

І ті помилки, які зробила українська влада у листопаді минулого року, можуть виявитися дрібницею у порівнянні з тими проблемами, які виникнуть, якщо ми будемо чіплятися за неправду.

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