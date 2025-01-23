Немецкие Patriot начали защищать стратегический аэропорт Польши у границы с Украиной

Немецкие батареи ЗРК Patriot начали защищать небо над аэропортом польского Жешува, важным для украинской логистики в условиях войны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Немецкие Patriot начали дежурство в аэропорту "Ясенка" возле Жешува, который до сих пор прикрывали американские военные. Об этом официально объявили министры обороны Польши и Германии.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус анонсировал, что для прикрытия аэропорта развернут две батареи и миссия рассчитана на шесть месяцев.

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Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что несколько дней назад контроль над операцией по надзору за безопасностью аэропорта перешел к НАТО и поблагодарил американские войска, которые до сих пор дежурили там.

Косиняк-Камыш назвал размещение немецких Patriot для прикрытия аэропорта "большим делом" и важным вкладом в безопасность Польши и восточного фланга НАТО.

Он напомнил, что аэропорт Жешува остается основным "хабом" для гуманитарной и военной помощи для Украины, через него проходит около 90% поставок.

С декабря для прикрытия аэропорта задействованы также норвежские NASAMS.

Перед этой миссией немецкие Patriot уже привлекали к защите неба над Польшей после трагического инцидента в ноябре 2022 года, когда во время массированной атаки РФ по украинским городам ракета упала в приграничном польском селе и убила двух человек.