Угорщина готова прийняти прем'єра Ізраїлю попри ордер МКС

Угорщина запросила прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу відвідати країну, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто, якого цитує Financial Times.

Виступаючи в четвер у Будапешті разом із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, Сійярто звинуватив "антисемітизм сучасної епохи" в тому, що МКС у листопаді ухвалив рішення висунути обвинувачення Нетаньягу та тодішньому міністру оборони Йоаву Галанту.

"Це безстрокове запрошення… Якщо він (Нетаньягу. – Ред.) зможе прийняти його, ми будемо раді прийняти його тут", – сказав Сійярто, додавши, що ордери МКС "дискредитували" суд.

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Повідомляли також, що Румунія може проігнорувати ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Нагадаємо, в листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

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