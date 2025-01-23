Венгрия готова принять премьера Израиля, несмотря на ордер МУС

Венгрия пригласила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить страну, несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, которого цитирует Financial Times.

Выступая в четверг в Будапеште вместе с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, Сийярто обвинил "антисемитизм современной эпохи" в том, что МУС в ноябре принял решение предъявить обвинения Нетаньяху и тогдашнему министру обороны Йоаву Галанту.

"Это бессрочное приглашение... Если он (Нетаньяху. – Ред.) сможет принять его, мы будем рады принять его здесь", – сказал Сийярто, добавив, что ордера МУС "дискредитировали" суд.

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Сообщалось также, что Румыния может проигнорировать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом (МУС).

Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

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