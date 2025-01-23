У Києві оцінили "вибори" в Білорусі та легітимність Лукашенка

Україна солідарна з позицією демократичних держав, які не визнають так звані вибори президента Білорусі, та не бачить передумов для відновлення контактів із чинною білоруською владою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер, 23 січня, заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Тихий зазначив, що підстав назвати голосування в Білорусі "президентськими виборами" немає підстав, а його результати відомі наперед.

"Для нас очевидно, що Александр Лукашенко продовжить залишатись союзником і співучасником Путіна в його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу", – додав він.

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Речник МЗС підкреслив, що Київ наразі не бачить "жодних передумов для відновлення контактів з Александром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним".

"Ми також солідарні з позицією держав – членів ЄС, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в Білорусі базових умов для проведення чесних і прозорих виборів у відповідності до стандартів ОБСЄ", – зауважив Тихий.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.

Лідерка обʼєднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що прийдешні так звані вибори президента Білорусі не можна назвати виборами, та закликала Захід не визнавати їх.

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