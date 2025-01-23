В Киеве оценили "выборы" в Беларуси и легитимность Лукашенко

Украина солидарна с позицией демократических государств, которые не признают так называемые выборы президента Беларуси, и не видит предпосылок для восстановления контактов с действующей белорусской властью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в четверг, 23 января, заявил представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Тихий отметил, что оснований назвать голосование в Беларуси "президентскими выборами" нет оснований, а его результаты известны заранее.

"Для нас очевидно, что Александр Лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником Путина в его войне против Украины, что происходит вопреки интересам белорусского народа", – добавил он.

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Представитель МИД подчеркнул, что Киев пока не видит "никаких предпосылок для возобновления контактов с Александром Лукашенко, поэтому вопрос признания его легитимности после объявления официальных результатов для нас не является актуальным".

"Мы также солидарны с позицией государств – членов ЕС, США, Канады, Великобритании и других демократических стран об отсутствии сейчас в Беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ", – отметил Тихий.

Как известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в изгнании.

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что грядущие так называемые выборы президента Беларуси нельзя назвать выборами, и призвала Запад не признавать их.

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