Угорщина порадиться зі США, чи підтримати продовження санкцій ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт ухвалить рішення про те, чи підтримати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії, після консультацій зі США.

Про це він сказав на пресконференції в Будапешті в четвер, 23 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Сійярто не дав прямої відповіді на питання, чи підтримає угорський уряд продовження санкцій ЄС проти Росії.

Водночаc він розповів, що політика санкцій нібито завжди вважалася "провальною", а рівень шкоди, завданої санкціями, зараз досяг "критичного рівня".

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Глава угорського МЗС також зазначив, що рішення щодо санкцій не повинні ігнорувати те, що нова адміністрація США намагається налагодити контакт із Росією.

"Тим часом ми, звичайно, будемо консультуватися з нашими американськими партнерами", – сказав він.

ЄС поновлює чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібна одностайність 27 країн-членів.

Досі продовження санкцій було рутинним рішенням, і зазвичай політичне рішення щодо цього ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС. Але відомо, що на останньому саміті в грудні Віктор Орбан сказав колегам дочекатися інавгурації Трампа.

Між тим, як стало відомо, ближчим часом посли Європейського Союзу зможуть продовжити економічні санкції проти Росії на чергові шість місяців, і Угорщина не блокуватиме це рішення.