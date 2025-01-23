Венгрия посоветуется с США, поддержать ли продление санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт примет решение о том, поддержать ли продолжение санкций Евросоюза против России, после консультаций с США.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Будапеште в четверг, 23 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Сийярто не дал прямого ответа на вопрос, поддержит ли венгерское правительство продление санкций ЕС против России.

В то же время он рассказал, что политика санкций якобы всегда считалась "провальной", а уровень ущерба, нанесенного санкциями, сейчас достиг "критического уровня".

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Глава венгерского МИД также отметил, что решения по санкциям не должны игнорировать то, что новая администрация США пытается наладить контакт с Россией.

"Между тем мы, конечно, будем консультироваться с нашими американскими партнерами", – сказал он.

ЕС возобновляет действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единодушие 27 стран-членов.

До сих пор продление санкций было рутинным решением, и обычно политическое решение по этому поводу принималось на последнем в году саммите ЕС. Но известно, что на последнем саммите в декабре Виктор Орбан сказал коллегам дождаться инаугурации Трампа.

Между тем, как стало известно, в ближайшее время послы Европейского Союза смогут продлить экономические санкции против России на очередные шесть месяцев, и Венгрия не будет блокировать это решение.