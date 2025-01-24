Трамп: Зеленський – не ангел, він не мав воювати, ми могли б укласти "угоду" з РФ

Президент США Дональд Трамп вчергове звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що він не мав допустити повномасштабної війни, тому що з Росією нібито можна було укласти "угоду".

Про це Трамп сказав у інтерв’ю Fox News, яке вийшло в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Трампа сказав, що зараз Володимир Зеленський хоче завершити війну. Проте, за словами президента США, "він також не повинен був дозволити цьому статися".

"Ви знаєте, він не ангел. Він ніколи не мав дозволити статися цій війні. Передусім, він бореться з набагато більшою силою, набагато більшою… Дві речі відбулися: вони (українці) були сміливими, але ми дали їм мільярди доларів. Сполучені Штати дали на двісті мільярдів доларів більше, ніж Європа", – сказав Дональд Трамп. Між тим, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заперечує таку оцінку Трампа.

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Президент США вважає, що повномасштабного вторгнення не сталося би, якби з Росією домовилися.

"Зеленський боровся з набагато більшою силою, набагато більшою, набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. Я б міг укласти угоду так легко. А Зеленський вирішив, що "я буду воювати".

Росія має 30-тисячну армію танків. У Зеленського не було практично жодного (танка). Потім ми почали вливати обладнання, вливати, вливати, вливати. У них була сміливість використовувати обладнання. Але врешті-решт цю війну треба врегулювати", – заявив Дональд Трамп.

Він також повторив свою попередню погрозу, що якщо Росія не зробить кроків для "врегулювання цієї війни найближчим часом", США запровадять "масивні тарифи" і "великі санкції".

Адміністрація Дональда Трампа, як відомо, прагне домогтись якнайшвидшого завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча й визнає, що на це можуть піти місяці.

У перші дні свого президентства Трамп встиг пригрозити Росії масштабними санкціями та тарифами, якщо вона не погодиться швидко укласти "мирну угоду".