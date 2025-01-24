Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не должен был допустить полномасштабной войны, потому что с Россией якобы можно было заключить "сделку".

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, которое вышло в четверг, сообщает "Европейская правда".

Трампа сказал, что сейчас Владимир Зеленский хочет завершить войну. Однако, по словам президента США, "он также не должен был позволить этому произойти".

"Вы знаете, он не ангел. Он никогда не должен был позволить произойти этой войне. Прежде всего, он борется с гораздо большей силой, гораздо большей... Две вещи произошли: они (украинцы) были смелыми, но мы дали им миллиарды долларов. Соединенные Штаты дали на двести миллиардов долларов больше, чем Европа", – сказал Дональд Трамп. Между тем, глава дипломатии ЕС Кая Каллас отрицает такую оценку Трампа.

Реклама:

Президент США считает, что полномасштабного вторжения не произошло бы, если бы с Россией договорились.

"Зеленский боролся с гораздо большей силой, гораздо большей, гораздо более мощной. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить соглашение. Я бы мог заключить сделку так легко. А Зеленский решил, что "я буду воевать".

Россия имеет 30-тысячную армию танков. У Зеленского не было практически ни одного (танка). Потом мы начали вливать оборудование, вливать, вливать, вливать, вливать. У них была смелость использовать оборудование. Но в конце концов эту войну надо урегулировать", – заявил Дональд Трамп.

Он также повторил свою предыдущую угрозу, что если Россия не предпримет шагов для "урегулирования этой войны в ближайшее время", США введут "массивные тарифы" и "большие санкции".

Администрация Дональда Трампа, как известно, стремится добиться скорейшего завершения полномасштабного вторжения России в Украину, хотя и признает, что на это могут уйти месяцы.

В первые дни своего президентства Трамп успел пригрозить России масштабными санкциями и тарифами, если она не согласится быстро заключить "мирное соглашение".