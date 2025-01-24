У Кремлі прокоментували наміри Трампа закінчити війну зниженням ціни на нафту

У Кремлі заявили, що війна в Україні не залежить від світових цін на нафту.

Як пише "Європейська правда", про це сказав прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Речник Кремля коментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що зниження ціни на нафту може покласти край війні в Україні.

"Ні, цей конфлікт не залежить від цін на нафту", – сказав Пєсков.

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"Цей конфлікт відбувається через загрозу національній безпеці Російської Федерації, через загрозу росіянам, які живуть на відомих територіях, і через небажання та повну відмову американців та європейців дослухатися до занепокоєнь Росії, і це не пов'язано з цінами на нафту", – повторив речник Кремля вже відому російську позицію щодо надуманих причин повномасштабного вторгнення.

Дональд Трамп у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня, заявив, що хоче домогтися зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Трамп також заявив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.