В Кремле прокомментировали намерения Трампа закончить войну снижением цены на нефть

В Кремле заявили, что война в Украине не зависит от мировых цен на нефть.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

Представитель Кремля комментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что снижение цены на нефть может положить конец войне в Украине.

"Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть", – сказал Песков.

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"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы россиянам, живущим на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к беспокойству России, и это не связано с ценами на нефть", – повторил представитель Кремля уже известную российскую позицию по поводу надуманных причин полномасштабного вторжения.

Дональд Трамп в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января, заявил, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему, по его мнению, удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.

Трамп также заявил, что готов рассмотреть ужесточение санкций против России, если та не согласится на переговоры о завершении войны в Украине.