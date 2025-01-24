СМИ: В ЕС завершили расследование по X Маска, платформе грозит огромный штраф

Еврокомиссия завершила предварительное расследование в отношении соцсети X (Twitter) Илона Маска и вскоре примет решение о наложении многомиллионного штрафа.

Об этом сообщила в пятницу немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на трех неназванных высокопоставленных чиновников ЕС, пишет "Европейская правда".

Несколько расследований по платформе продолжаются в ЕС с декабря 2023 года в соответствии с Актом о цифровых услугах (DSA). Этот акт подвергает интернет-компании строгому регулированию.

Среди обвинений Еврокомиссии – несоблюдение правил прозрачности рекламы, непредоставление расследователям достаточного доступа к данным и введение в заблуждение пользователей путем присуждения так называемой "голубой галочки".

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В случае вынесения решения Х грозит штраф в размере до шести процентов от его годового глобального оборота. Для X это может означать штраф в сотни миллионов евро.

Согласно правилам DSA, X как "очень большая платформа" имеет особые обязательства принимать меры против ненависти и дезинформации, а также сдерживать риск возникновения зависимости среди молодежи.

Владелец платформы Илон Маск является одним из важнейших советников президента США Дональда Трампа. Трамп резко критикует санкции ЕС против технологических компаний. Только в этот четверг он выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в которой осудил штрафы Еврокомиссии против техкомпаний.

"С моей точки зрения, это своего рода налог", – сказал Трамп о возможных штрафах. Было понятно, что штрафные санкции не останутся без ответа.

Сам Маск считает регулирование ЕС посягательством на свободу выражения взглядов и называет Еврокомиссию "цензурным органом". Недавно Маск получил поддержку от основателя и генерального директора Facebook Марка Цукерберга. Цукерберг попросил Трампа не позволить ЕС штрафовать техкомпании США.

В ноябре прошлого года конгломерат Meta, который управляет Facebook, Instagram, WhatsApp и другими социальными сетями и коммуникационными платформами, был оштрафован на 797 млн евро за нарушение антимонопольных правил ЕС, поскольку установил несправедливые условия для поставщиков рекламных услуг.