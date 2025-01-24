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У Швеції затримали чоловіка, що нібито погрожував топпосадовцям

Новини — П'ятниця, 24 січня 2025, 14:30 — Марія Ємець

У Швеції повідомили про затримання чоловіка, який міг становити загрозу для топпосадовців країни.

Про це повідомляє TV4, пише "Європейська правда".

Поліція безпеки Швеції Säpo превентивно затримала підозрюваного під час операції у місті Ничепінг 23 січня.

Прокурор Матс Люнквіст заявив, що для цього рейду були "серйозні підстави" і загроза стосувалася "особи з центрального керівництва країни".

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"Ми ведемо це розслідування через те, що ймовірний злочин стосується центрального керівництва країни. Але не буду вдаватися у деталі", – прокоментував представник пресслужби відомства Габріель Верншдедт. 

Після затримання чоловіка заарештували за серйозні протиправні погрози, але у п’ятницю відпустили з висновком, що його перебування на свободі не буде перешкоджати ходу розслідування. Проте він залишається у статусі підозрюваного. 

Нагадаємо, нещодавно у Швеції ініціювали зміни до законодавства, щоб уможливити відкликання громадянства у осіб, які отримали його шахрайським шляхом, або які становлять загрозу для нацбезпеки.

Експремʼєрка Фінляндії нещодавно подала до суду на 36-річного чоловіка, який її переслідує.

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