В Швеции задержали мужчину, который якобы угрожал топ-чиновникам

В Швеции сообщили о задержании мужчины, который мог представлять угрозу для топ-чиновников страны.

Об этом сообщает TV4, пишет "Европейская правда".

Полиция безопасности Швеции Säpo превентивно задержала подозреваемого во время операции в городе Ничепинг 23 января.

Прокурор Матс Люнквист заявил, что для этого рейда были "серьезные основания" и угроза касалась "лица из центрального руководства страны".

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"Мы ведем это расследование из-за того, что предполагаемое преступление касается центрального руководства страны. Но не буду вдаваться в детали", – прокомментировал представитель пресс-службы ведомства Габриэль Верншдедт.

После задержания мужчину арестовали за серьезные противоправные угрозы, но в пятницу отпустили с выводом, что его пребывание на свободе не будет препятствовать ходу расследования. Однако он остается в статусе подозреваемого.

Напомним, недавно в Швеции инициировали изменения в законодательство, чтобы сделать возможным отзыв гражданства у лиц, которые получили его мошенническим путем, или которые представляют угрозу для нацбезопасности.

Экс-премьер Финляндии недавно подала в суд на 36-летнего мужчину, который ее преследует.