У Швеції готують зміни до конституції, аби позбавляти громадянства за загрози безпеці

Швеція готується внести зміни до конституції, щоб мати можливість відбирати паспорти у людей, які отримали громадянство шахрайським шляхом, або які становлять загрозу для держави.

Про це у середу, 15 січня, заявив під час пресконференції міністр юстиції Ганнар Строммер, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як заявив Строммер, люди з подвійним громадянством, які отримали його шляхом надання неправдивої інформації, підкупу або погроз, а також люди, засуджені за такі злочини, як шпигунство або державна зрада, можуть бути позбавлені шведських паспортів, якщо закон буде прийнятий.

"Передумова полягає в тому, що Швеція має справу з трьома паралельними і дуже серйозними загрозами нашій внутрішній безпеці", – сказав він.

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Серед небезпек міністр юстиції виокремив: насильницький екстремізм; державні суб'єкти, що діють вороже щодо Швеції, а також системну та організовану злочинність.

Після великого напливу шукачів притулку до Швеції під час великої хвилі мігрантів у 2015 році ліві та праві уряди, що змінювали один одного, посилили правила імміграції та надання притулку.

Правоцентристський уряд меншості прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона запровадив ще жорсткіші обмеження після того, як прийшов до влади у 2022 році.

У 2023 році шведський уряд ініціював посилення вимог для отримання громадянства країни, а також дослідить, чи законно створювати процедуру позбавлення громадянства.

Вже у січні 2025 року міністр з питань міграції Швеції Йоган Форсселл заявив про наміри посилити вимоги до надання громадянства після підготовки відповідного урядового звіту.