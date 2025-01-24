У Сербії закрились школи, театри і бари через антиурядовий протест
Новини — П'ятниця, 24 січня 2025, 15:25 —
У Сербії багато шкіл, книгарень, театрів і барів у столиці Белграді та інших містах країни залишилися зачиненими в п'ятницю в рамках антиурядового протесту, причиною якого є обвал даху залізничного вокзалу у місті Новий Сад восени минулого року з 15 жертвами.
Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".
Демонстранти заявляють, що до трагедії призвели корупція, кумівство і неякісні будівельні роботи. Вони вимагають якнайшвидшого судового переслідування винних.
Тисячі студентів зібралися перед будівлею уряду і стояли мовчки протягом 15 хвилин, щоб вшанувати пам’ять загиблих внаслідок обвалу.
Потім вони планували пройти маршем по Белграду.
До страйку студентів приєднались вчителі, тому більшість шкіл Белграда у п’ятницю залишились зачиненими.
Театри заявили, що не будуть показувати п'єси у вечірній час, також зачинились 45 книгарень.
"Студенти та викладачі потребують нашої підтримки у боротьбі за справедливу систему цінностей у суспільстві", – йдеться у заяві видавництва Laguna.
Деякі кафе в Белграді залишилися відкритими, але подавали безкоштовну їжу і напої або знизили ціни.
Президент Сербії Александар Вучич запланував контрпротест у місті Ягодіна пізніше того ж дня.
Нагадаємо, 1 листопада в Новому Саду обвалився бетонний навіс нещодавно відремонтованого даху залізничного вокзалу. Унаслідок цього на місці загинули 14 людей, ще один постраждалий пізніше помер у лікарні.
Після катастрофи опозиційні партії, студенти та громадськість вийшли на вулиці, звинувачуючи уряд у корупції та недбалості, які призвели до неякісного будівництва.
Урядова коаліція і Вучич особисто відкинули звинувачення і заявили, що всі винні в катастрофі повинні бути притягнуті до відповідальності.
При цьому Вучич звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.