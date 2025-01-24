В Сербии закрылись школы, театры и бары из-за антиправительственного протеста

В Сербии много школ, книжных магазинов, театров и баров в столице Белграде и других городах страны остались закрытыми в пятницу в рамках антиправительственного протеста, причиной которого является обвал крыши железнодорожного вокзала в городе Новый Сад осенью прошлого года с 15 жертвами.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Демонстранты заявляют, что к трагедии привели коррупция, кумовство и некачественные строительные работы. Они требуют скорейшего судебного преследования виновных.

Тысячи студентов собрались перед зданием правительства и стояли молча в течение 15 минут, чтобы почтить память погибших в результате обвала.

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Reuters

Затем они планировали пройти маршем по Белграду.

К забастовке студентов присоединились учителя, поэтому большинство школ Белграда в пятницу остались закрытыми.

Театры заявили, что не будут показывать пьесы в вечернее время, также закрылись 45 книжных магазинов.

Reuters

"Студенты и преподаватели нуждаются в нашей поддержке в борьбе за справедливую систему ценностей в обществе", – говорится в заявлении издательства Laguna.

Некоторые кафе в Белграде остались открытыми, но подавали бесплатную еду и напитки или снизили цены.

Президент Сербии Александар Вучич запланировал контрпротест в городе Ягодина позже в тот же день.

Напомним, 1 ноября в Новом Саду обвалился бетонный навес недавно отремонтированной крыши железнодорожного вокзала. В результате на месте погибли 14 человек, еще один пострадавший позже скончался в больнице.

После катастрофы оппозиционные партии, студенты и общественность вышли на улицы, обвиняя правительство в коррупции и халатности, которые привели к некачественному строительству.

Правительственная коалиция и Вучич лично отвергли обвинения и заявили, что все виновные в катастрофе должны быть привлечены к ответственности.

При этом Вучич обратился к оппозиции с просьбой потребовать проведения так называемого консультативного референдума, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.