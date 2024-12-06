Сербією прокотилися студентські протести через смертельний обвал на вокзалі

Студенти сербських університетів у п'ятницю заблокували вхід на деякі заняття на десятках державних факультетів по всій країні і бойкотували інші, вимагаючи притягнення до відповідальності винних у смертельному обваленні даху залізничного вокзалу у місті Новий Сад.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У п'ятницю студенти факультету технології та металургії Белградського університету приєдналися до своїх колег у Ніші, Крагуєваці та Новому Саді і розпочали блокаду занять.

Раніше на цьому тижні припинив заняття і всю діяльність факультет хімії в Белграді. У п'ятницю сайт Nova S повідомив, що загалом 29 факультетів у Белграді, Новому Саді, Ніші та Крагуєваці не працюють, тобто не проводяться лекції та іспити.

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Сотні студентів юридичного факультету і громадян також заблокували рух у центрі Белграда в п'ятницю на 15 хвилин, щоб мовчки вшанувати пам'ять жертв трагедії в Новому Саді і вимагати, щоб винні постали перед правосуддям.

Дехто тримав плакати із зображенням президента Александара Вучича з піднятими руками і написом "Корупція, на твоїх руках кров".

У четвер Вучич у своєму пості в Instagram закликав припинити блокади і сказав, що "вони (блокади) завжди є ознакою слабкості і неповаги до власного народу і власної країни".

Цього тижня у місті Новий Сад група активістів, громадян та місцевих депутатів від опозиції намагалася силою увійти до будівлі міськради, коли там розглядалося питання відставки мера, від якого вимагали політичної відповідальності за трагедію.

Нагадаємо, крівля на вході до вокзалу Нового Саду раптово обвалилась 1 листопада. Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник.

Раніше сербська прокуратура заарештувала 11 людей у зв'язку з трагедією – зокрема колишнього міністра будівництва Горана Весича, якого пізніше відпустили.