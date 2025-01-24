ЗМІ: У США розглядають можливість модернізувати авіабазу на Кіпрі

Експерти з Військово-повітряних сил США вивчають можливості модернізації авіабази імені Андреаса Папандреу, головної на Кіпрі, для використання її як гуманітарного перевалочного пункту в майбутніх операціях на Близькому Сході.

Про це розповів у четвер агентству AP кіпрський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Кіпр у минулому неодноразово виступав транзитним пунктом для евакуації іноземних громадян, що рятуються від конфліктів на Близькому Сході.

Він також слугував транзитним пунктом для доставки гуманітарної допомоги в Газу.

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Експерти з 435-ї групи реагування на надзвичайні ситуації, що базується на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині, проведуть наступні кілька днів на авіабазі імені Андреаса Папандреу, щоб оцінити, яка модернізація необхідна для розміщення широкого спектра американських повітряних засобів та інших сил.

За словами посадовця, ключовим пріоритетом є забезпечення безпеки повітряного руху на базі та навколо неї.

Розташування бази дає змогу легко пересаджувати евакуйованих на цивільні літаки в розташованому неподалік цивільному аеропорту, щоб вони могли вирушити додому.

Безпека повітряного руху має бути посилена за рахунок нових високотехнологічних установок, включаючи найсучасніші радари, щоб забезпечити незалежну експлуатацію цивільних і військових літаків на безпечних відстанях.

"Американці дуже прискіпливо ставляться до питань безпеки і хочуть провести деякі модернізації для подальшого покращення безпеки бази", – сказав урядовець.

Серед інших важливих модернізацій – розширення як самої бази, так і злітно-посадкової смуги для розміщення більшої кількості транспортних і винищувальних літаків.

Також передбачається будівництво захищених укриттів для захисту цих повітряних суден.

У вересні минулого року Кіпр і США підписали рамкову угоду про оборонну співпрацю, яка визначає шляхи посилення реагування обох країн на регіональні гуманітарні кризи і проблеми безпеки, в тому числі пов'язані зі зміною клімату.

Також нещодавно президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс підтвердив активний інтерес Нікосії до членства в НАТО.