СМИ: В США рассматривают возможность модернизировать авиабазу на Кипре
Эксперты из Военно-воздушных сил США изучают возможности модернизации главной авиабазы Кипра имени Андреаса Папандреу для использования ее в качестве гуманитарного перевалочного пункта в будущих операциях на Ближнем Востоке.
Об этом рассказал в четверг агентству AP кипрский чиновник, сообщает "Европейская правда".
Кипр в прошлом неоднократно выступал транзитным пунктом для эвакуации иностранных граждан, спасающихся от конфликтов на Ближнем Востоке.
Он также служил транзитным пунктом для доставки гуманитарной помощи в Газу.
Эксперты из 435-й группы реагирования на чрезвычайные ситуации, базирующейся на авиабазе "Рамштайн" в Германии, проведут следующие несколько дней на авиабазе имени Андреаса Папандреу, чтобы оценить, какая модернизация необходима для размещения широкого спектра американских воздушных средств и других сил.
По словам чиновника, ключевым приоритетом является обеспечение безопасности воздушного движения на базе и вокруг нее.
Расположение базы позволяет легко пересаживать эвакуированных на гражданские самолеты в расположенном неподалеку гражданском аэропорту, чтобы они могли отправиться домой.
Безопасность воздушного движения должна быть усилена за счет новых высокотехнологичных установок, включая самые современные радары, чтобы обеспечить независимую эксплуатацию гражданских и военных самолетов на безопасных расстояниях.
"Американцы очень придирчиво относятся к вопросам безопасности и хотят провести некоторые модернизации для дальнейшего улучшения безопасности базы", – сказал чиновник.
Среди других важных модернизаций – расширение как самой базы, так и взлетно-посадочной полосы для размещения большего количества транспортных и истребительных самолетов.
Также предполагается строительство защищенных укрытий для защиты этих воздушных судов.
В сентябре прошлого года Кипр и США подписали рамочное соглашение об оборонном сотрудничестве, которое определяет пути усиления реагирования обеих стран на региональные гуманитарные кризисы и проблемы безопасности, в том числе связанные с изменением климата.
Также недавно президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил активный интерес Никосии к членству в НАТО.