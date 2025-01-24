СМИ: В США рассматривают возможность модернизировать авиабазу на Кипре

Эксперты из Военно-воздушных сил США изучают возможности модернизации главной авиабазы Кипра имени Андреаса Папандреу для использования ее в качестве гуманитарного перевалочного пункта в будущих операциях на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал в четверг агентству AP кипрский чиновник, сообщает "Европейская правда".

Кипр в прошлом неоднократно выступал транзитным пунктом для эвакуации иностранных граждан, спасающихся от конфликтов на Ближнем Востоке.

Он также служил транзитным пунктом для доставки гуманитарной помощи в Газу.

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Эксперты из 435-й группы реагирования на чрезвычайные ситуации, базирующейся на авиабазе "Рамштайн" в Германии, проведут следующие несколько дней на авиабазе имени Андреаса Папандреу, чтобы оценить, какая модернизация необходима для размещения широкого спектра американских воздушных средств и других сил.

По словам чиновника, ключевым приоритетом является обеспечение безопасности воздушного движения на базе и вокруг нее.

Расположение базы позволяет легко пересаживать эвакуированных на гражданские самолеты в расположенном неподалеку гражданском аэропорту, чтобы они могли отправиться домой.

Безопасность воздушного движения должна быть усилена за счет новых высокотехнологичных установок, включая самые современные радары, чтобы обеспечить независимую эксплуатацию гражданских и военных самолетов на безопасных расстояниях.

"Американцы очень придирчиво относятся к вопросам безопасности и хотят провести некоторые модернизации для дальнейшего улучшения безопасности базы", – сказал чиновник.

Среди других важных модернизаций – расширение как самой базы, так и взлетно-посадочной полосы для размещения большего количества транспортных и истребительных самолетов.

Также предполагается строительство защищенных укрытий для защиты этих воздушных судов.

В сентябре прошлого года Кипр и США подписали рамочное соглашение об оборонном сотрудничестве, которое определяет пути усиления реагирования обеих стран на региональные гуманитарные кризисы и проблемы безопасности, в том числе связанные с изменением климата.

Также недавно президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил активный интерес Никосии к членству в НАТО.