У Бухаресті проходить багатотисячна акція прихильників ультраправого Джорджеску

Тисячі прихильників ультраправого Келіна Джорджеску, який переміг у скасованому першому турі президентських виборів у Румунії, влаштували акцію протесту у Бухаресті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Прихильники Джорджеску спершу зібралися у парку Тінеретулуй, звідки рушили до площі Перемоги, де розташована будівля уряду. Перед ними у парку проводили свій захід прихильники ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR).

Inquam Photos / Octav Ganea

Акція є продовженням попередніх протестів ультраправих з вимогою продовжити проведення виборів згідно з результатом першого туру.

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Деякий час на акції був присутній і особисто Джорджеску.

Inquam Photos / Octav Ganea

На площі Перемоги сталися поодинокі сутички між демонстрантами і поліцією, коли ті спробували посунути бар’єри. Окремі особи кидались у поліцію пляшками та іншими предметами, хтось кинув петарду.

У поліції зазначили, що йдеться про "ізольовану групу осіб".

Inquam Photos – Sabin Cirstoveanu

"На щастя, інші протестувальники не приєдналися до цих дій. Зіткнувшись з такими окремими вчинками, жандарми вимушені точково втручатися", – прокоментував речник жандармерії.

Деякі учасники акції заважали проводити репортаж журналістам, які прибули висвітлювати події.

Нагадаємо, цього тижня румунська ультраправа партія AUR, яка є найбільшою опозиційною силою в парламенті, оголосила про підтримку Келіна Джорджеску на майбутніх виборах президента.

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