В Бухаресте проходит многотысячная акция сторонников ультраправого Джорджеску

Тысячи сторонников ультраправого Кэлина Джорджеску, который победил в отмененном первом туре президентских выборов в Румынии, устроили акцию протеста в Бухаресте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Сторонники Джорджеску сначала собрались в парке Тинеретулуй, откуда двинулись к площади Победы, где расположено здание правительства. Перед ними в парке проводили свое мероприятие сторонники ультраправого Альянса за объединение румын (AUR).

Inquam Photos / Octav Ganea

Акция является продолжением предыдущих протестов ультраправых с требованием продолжить проведение выборов согласно результату первого тура.

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Некоторое время на акции присутствовал и лично Джорджеску.

Inquam Photos / Octav Ganea

На площади Победы произошли единичные столкновения между демонстрантами и полицией, когда те попытались подвинуть барьеры. Отдельные лица бросали в полицию бутылки и другие предметы, кто-то бросил петарду.

В полиции отметили, что речь идет об "изолированной группе лиц".

Inquam Photos – Sabin Cirstoveanu

"К счастью, другие протестующие не присоединились к этим действиям. Столкнувшись с такими отдельными поступками, жандармы вынуждены точечно вмешиваться", – прокомментировал представитель жандармерии.

Некоторые участники акции мешали проводить репортаж журналистам, которые прибыли освещать события.

Напомним, на этой неделе румынская ультраправая партия AUR, которая является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте, объявила о поддержке Кэлина Джорджеску на предстоящих выборах президента.

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