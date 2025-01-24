Премʼєр Норвегії намагається врятувати коаліцію, якій загрожують правила ЄС

Норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре намагається переконати не виходити з урядової коаліції Центристську партію, яка виступає проти ухвалення правил енергетичного ринку ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Bloomberg.

Євроскептична Центристська партія, яка спільно з лейбористами Стьоре входить до уряду меншості, цього тижня відмовилась підтримати схвалення заходів ЄС щодо відновлюваної енергетики та ринку електроенергії.

Лейбористи напередодні запропонували ухвалити менш суперечливі частини правил ЄС, але молодший партнер по коаліції відкинув і цей варіант.

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Ухвалення правил є важливим для Норвегії, яка має доступ до єдиного ринку Євросоюзу через угоду про Європейський економічний простір, хоча і не є членом ЄС.

На пресконференції у пʼятницю Стьоре наголошував на співпраці його партії з центристами протягом останніх трьох з половиною років, протягом яких партії достатньо поважали одна одну, "щоб знаходити хороші рішення".

"Цей уряд звик шукати рішення. Коли важко, ми беремо додатковий час", – додав премʼєр Норвегії.

Тим часом керівництво Центристської партії може вже в понеділок, 27 січня, розглянути питання про вихід з коаліції. У такому разі Норвегія до парламентських виборів у серпні 2025 року буде з урядом меншості, оскільки механізму дострокових виборів тут немає.

Коаліція на чолі зі Стьоре, яка також залежить від підтримки Лівої соціалістичної партії, зіткнулася з нелегкою боротьбою за продовження свого терміну повноважень.

Її популярність неухильно падає на тлі низки етичних скандалів, підвищення податків і наслідків різкого зростання вартості життя в останні роки.

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