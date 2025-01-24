Премьер Норвегии пытается спасти коалицию, которой угрожают правила ЕС

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре пытается убедить не выходить из правительственной коалиции Центристскую партию, которая выступает против принятия правил энергетического рынка ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bloomberg.

Евроскептическая Центристская партия, которая совместно с лейбористами Стьоре входит в правительство меньшинства, на этой неделе отказалась поддержать принятие мер ЕС по возобновляемой энергетике и рынка электроэнергии.

Лейбористы накануне предложили принять менее противоречивые части правил ЕС, но младший партнер по коалиции отверг и этот вариант.

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Принятие правил является важным для Норвегии, которая имеет доступ к единому рынку Евросоюза через соглашение о Европейском экономическом пространстве, хотя и не является членом ЕС.

На пресс-конференции в пятницу Стьоре отмечал сотрудничество его партии с центристами в течение последних трех с половиной лет, в течение которых партии достаточно уважали друг друга, "чтобы находить хорошие решения".

"Это правительство привыкло искать решения. Когда трудно, мы берем дополнительное время", – добавил премьер Норвегии.

Тем временем руководство Центристской партии может уже в понедельник, 27 января, рассмотреть вопрос о выходе из коалиции. В таком случае Норвегия до парламентских выборов в августе 2025 года будет с правительством меньшинства, поскольку механизма досрочных выборов здесь нет.

Коалиция во главе со Стьоре, которая также зависит от поддержки Левой социалистической партии, столкнулась с нелегкой борьбой за продление своего срока полномочий.

Ее популярность неуклонно падает на фоне череды этических скандалов, повышения налогов и последствий резкого роста стоимости жизни в последние годы.

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