В уряді Норвегії – друга з початку року відставка через плагіат

Міністерка охорони здоров'я та соціального забезпечення Норвегії Інгвільд К'єркол 12 квітня оголосила про відставку на тлі звинувачень у плагіаті, який виявили в її магістерській роботі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

Звинувачення у плагіаті на адресу К'єркол вперше з'явилися наприкінці січня. Після цього Університет Норд, де міністерка захистила магістерську роботу у 2021 році, оголосив про повторний аналіз її роботи.

Раніше цього тижня норвезькі ЗМІ повідомили, рада з питань скарг Університету Норд констатувала наявність плагіату в магістерській роботі, яку К’єркол подала разом з однокурсником, і відкликала її.

Після зустрічі з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре очільниця Міністерства охорони здоров’я вирішила подати у відставку.

"Щоб продовжувати працювати на посаді міністра охорони здоров'я, я повинна бути людиною, якій довіряють. Я піду з цієї фантастичної роботи", – заявила К’єркол на пресконференції.

Стьоре своєю чергою сказав, що міністерці було б важко продовжувати працювати на цій посаді після оголошених звинувачень у плагіаті.

Інгвільд К'єркол стала другим міністром уряду Норвегії, який за останні кілька місяців пішов у відставку після звинувачень у плагіаті.

У січні про відставку оголосила міністерка досліджень і вищої освіти Сандра Борх, яка визнала, що у своїй магістерській роботі запозичила без посилань праці інших студентів, включно з їхніми помилками.