Шольц застеріг лідера опозиції від співпраці з "Альтернативою для Німеччини"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував готовність лідера найбільшої опозиційної партії ХДС Фрідріха Мерца заручитись підтримкою ультраправих для ухвалення своєї ініціативи щодо міграції.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує Zeit.

Шольц, який також очолює Соціал-демократичну партію Німеччини, закликав не руйнувати "захисну стіну проти "АдН", маючи на увазі домовленість інших партій не співпрацювати з ультраправими.

"Досі у мене складалося враження, що ми можемо покладатися на заяву лідера опозиції про те, що він не буде співпрацювати з "АдН" навіть після виборів", – зауважив канцлер Німеччини.

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Він заявив, що "дуже стурбований" готовністю партії Мерца проштовхнути свої ініціативи в Бундестазі за допомогою голосів "Альтернативи для Німеччини".

Наступного тижня Фрідріх Мерц планує внести до Бундестагу пропозицію про посилення міграційної політики – і, за даними ЗМІ, він не заперечуватиме голосам від "АдН" на її підтримку.

Водночас публічно лідер ХДС закликав до підтримки з боку соціал-демократів Шольца та їхніх партнерів по коаліції – "Зелених".

23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові вибори і питання нелегальної міграції є одним із центральних у виборчій кампанії.

Воно повернулось на порядок денний після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.