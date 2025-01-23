Мерц обіцяє заборонити в’їзд нелегальних мігрантів у перший день на посту канцлера

Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц хоче ввести фактичну заборону на в'їзд для нелегальних іммігрантів, якщо очолить уряд – незалежно від того, хто стане його партнером по коаліції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мерц заявив на пресконференції у четвер, його цитує видання Bild.

Мерц зазначив, що віддасть необхідне розпорядження Міністерству внутрішніх справ у перший же день на посаді канцлера – у тому числі щодо розвороту нелегалів прямо на кордонах.

На своїй пресконференції, присвяченій "огидному акту" в Ашаффенбурзі, Мерц говорив про "абсолютно нічим не стримувану жорстокість" в Німеччині, з якою він не готовий змиритися. "Ми нарешті дійшли до кінця. Ми стоїмо перед руїною", – заявив Фрідріх Мерц.

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Мерц сказав, що хоче запобігти "спробам нелегального в'їзду без винятків" – тобто і в’їзду тих людей, які мають право на захист. Хоча це суперечить європейським нормам, Німеччина, за його словами, має "скористатися своїм правом на пріоритет національного законодавства".

Мерц хоче пускати в країну лише тих, хто хоче в'їхати легально, тобто може пред'явити паспорт, посвідчення особи та, за необхідності, візу. При цьому федеральна поліція повинна мати можливість видавати ордери на арешт мігрантів.

При цьому Мерц наполіг, що не піде у цьому питанні на жодні компроміси із потенційними коаліційними партнерами. Це важливо, адже потенційні партнери – партія "Зелених" – в минулому затято боролася проти будь-якої примусової висилки нелегалів на кордонах.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також жорстко відреагував на напад з ножем у Баварії, заявивши, що настав час покласти край подібним інцидентам за участю людей, які приїхали до Німеччини просити притулку.

Нападником у Баварії виявився 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.

23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові вибори і питання нелегальної міграції є одним із центральних у виборчій кампанії.