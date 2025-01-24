Шольц предостерег лидера оппозиции от сотрудничества с "Альтернативой для Германии"

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал готовность лидера крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца заручиться поддержкой ультраправых для принятия своей инициативы по миграции.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Zeit.

Шольц, который также возглавляет Социал-демократическую партию Германии, призвал не разрушать "защитную стену против „АдГ", имея в виду договоренность других партий не сотрудничать с ультраправыми.

"До сих пор у меня складывалось впечатление, что мы можем полагаться на заявление лидера оппозиции о том, что он не будет сотрудничать с "АдГ" даже после выборов", – отметил канцлер Германии.

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Он заявил, что "очень обеспокоен" готовностью партии Мерца протолкнуть свои инициативы в Бундестаге с помощью голосов "Альтернативы для Германии".

На следующей неделе Фридрих Мерц планирует внести в Бундестаг предложение об ужесточении миграционной политики – и, по данным СМИ, он не будет возражать против голосов от "АдГ" в ее поддержку.

В то же время публично лидер ХДС призвал к поддержке со стороны социал-демократов Шольца и их партнеров по коалиции – "Зеленых".

23 февраля в Германии состоятся досрочные выборы и вопрос нелегальной миграции является одним из центральных в избирательной кампании.

Он вернулся на повестку дня после нападения с ножом в Баварии, которое совершил 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.