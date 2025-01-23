У Німеччині кажуть, що нападник у парку мав психічні розлади й мав покинути країну в грудні

У Німеччині заявили, що чоловік, який напав на людей у парку міста Ашаффенбург – проходив психіатричне лікуванння й мав покинути країну ще в грудні.

Про це розповіли міністри внутрішніх справ та охорони здоров’я Баварії – Йоахім Геррманн та Юдіт Герлах, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як розповів Геррманн – 28-річний підозрюваний з Афганістану навмисно напав на групу дитячого садка в парку з кухонним ножем.

За його словами, 41-річний перехожий, німець, і дворічний хлопчик марокканського походження отримали смертельні поранення, а дворічна сирійська дівчинка була поранена.

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Підозрюваний був затриманий на місці події в парку Шенталь, саду в англійському стилі, де стався напад у середу вранці.

За словами міністра охорони здоров'я Баварії, поранення отримали ще троє людей, серед яких 61-річний чоловік, дитина і вчитель.

Геррманн розповів, що підозрюваний, який в минулому мав схильність до насильства, проходив психіатричне лікування. За словами міністра, його клопотання про надання притулку було закрито, і він заявив, що добровільно покине Німеччину в грудні, проте не виїхав і залишився на лікуванні.

"Початковий обшук його помешкання у притулку для біженців не виявив жодних ознак радикальних ісламістських тенденцій, а лише медикаменти, що відповідають його психіатричному лікуванню", – додав міністр.

Поліція заявила, що немає жодних ознак того, що до інциденту можуть бути причетні інші підозрювані.

Нагадаємо, напад стався близько опівдня 22 січня у парку в центрі міста, нападник завдав смертельних поранень двом людям. У поліції повідомили, що майже виключають терористичну версію.

Згодом стало відомо, що загиблі – 41-річний чоловік і дворічний хлопчик. Ще двоє постраждалих – у лікарні з серйозними пораненнями. ЗМІ повідомляли, що затриманий підозрюваний – 28-річний чоловік з Афганістану, що проживає у притулку для біженців і має проблеми з ментальним здоров’ям.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що настав час покласти край подібним інцидентам за участі людей, які приїхали до Німеччини просити притулку.