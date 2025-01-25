У день народження Зеленського Санду прямує до Києва з візитом

Президентка Молдова Мая Санду прямує до Києва на запрошення українського лідера Володимира Зеленського у суботу, 25 січня.

Про це Санду повідомила у Facebook, пише "Європейська правда".

Зранку 25 січня Санду опублікувала відео, у якому розповіла, що прибуде до Києва із робочим візитом на запрошення Зеленського.

Вона розповіла, що їде до української столиці із повідомленням про те, що Молдова продовжує підтримувати Україну.

Реклама:

"Вже майже три роки українці захищають свою країну, свої сім'ї, майбутнє своїх дітей. Мужність українців також захищає мир у Республіці Молдова, за що ми дуже вдячні", – заявила вона.

Президентка Молдова проінформувала, що впродовж візиту у неї запланована зустріч із Зеленським та іншими високопосадовцями у Києві. Вони обговорять питання безпеки, енергетики, торгівлі, доріг, мостів і те, як ми можемо допомогти один одному на шляху європейської інтеграції.

"Молдова залишиться добрим сусідом і другом України", – запевнила Санду.

Зазначимо, візит Санду до Зеленського відбувається на тлі нещодавньої домовленості між лідерами країн щодо узгодження спільних рішень для вирішення дефіциту енергоресурсів у невизнаному Придністровʼї. Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові, зокрема вугіллям.

З 1 січня Придністров’я не отримує російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня. 3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.