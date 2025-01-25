У день народження Зеленського Санду прямує до Києва з візитом
Президентка Молдова Мая Санду прямує до Києва на запрошення українського лідера Володимира Зеленського у суботу, 25 січня.
Про це Санду повідомила у Facebook, пише "Європейська правда".
Зранку 25 січня Санду опублікувала відео, у якому розповіла, що прибуде до Києва із робочим візитом на запрошення Зеленського.
Вона розповіла, що їде до української столиці із повідомленням про те, що Молдова продовжує підтримувати Україну.
"Вже майже три роки українці захищають свою країну, свої сім'ї, майбутнє своїх дітей. Мужність українців також захищає мир у Республіці Молдова, за що ми дуже вдячні", – заявила вона.
Президентка Молдова проінформувала, що впродовж візиту у неї запланована зустріч із Зеленським та іншими високопосадовцями у Києві. Вони обговорять питання безпеки, енергетики, торгівлі, доріг, мостів і те, як ми можемо допомогти один одному на шляху європейської інтеграції.
"Молдова залишиться добрим сусідом і другом України", – запевнила Санду.
Зазначимо, візит Санду до Зеленського відбувається на тлі нещодавньої домовленості між лідерами країн щодо узгодження спільних рішень для вирішення дефіциту енергоресурсів у невизнаному Придністровʼї. Зеленський запевнив, що Україна готова допомогти Молдові, зокрема вугіллям.
З 1 січня Придністров’я не отримує російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.
Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня. 3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.
В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення.
Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.