У Придністров'ї терміново запроваджують віялові відключення електрики

Влада невизнаного Придністров’я запроваджує віялові відключення електроенергії після того, як РФ припинила поставки газу в регіон і там почалися аварійні відключення електромереж.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Так зване міністерство економічного розвитку невизнаної "ПМР" заявило, що відключення стартують 3 січня, і вони пов’язані з тим, що жителі споживають більше електрики, ніж виробляє енергосистема.

Відомство оприлюднило графік відключень на годину увечері 3 січня у головних містах – Тирасполі, Рибниці, Бендерах – та у низці сіл.

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Жителів попередили, що у зв'язку з тривалістю технологічного процесу час вимкнення та ввімкнення електроенергії може бути збільшено до 30 хвилин.

Раніше стало відомо, що у невизнаному Придністров’ї почались аварійні відключення електромереж через зростання навантаження на них. Споживання електроенергії населенням зросло у 1,5-2 рази і почали перегорати запобіжники.

З 1 січня невизнаний регіон перестав отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Влада Придністров’я закликала мешканців вирішувати проблему за допомогою електрообігрівачів, оскільки електрика поки є доступним ресурсом – Дністровська ДРЕС продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля.

За прогнозами, їх має вистачити до кінця зими, але з різким "стрибком" споживання електроенергії для компенсації відсутнього газу та з настанням холодів вони можуть вичерпатися набагато швидше.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови