В день рождения Зеленского Санду направляется в Киев с визитом

Президент Молдова Майя Санду направляется в Киев по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в субботу, 25 января.

Об этом Санду сообщила в Facebook, пишет "Европейская правда".

Утром 25 января Санду опубликовала видео, в котором рассказала, что прибудет в Киев с рабочим визитом по приглашению Зеленского.

Она рассказала, что едет в украинскую столицу с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину.

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"Уже почти три года украинцы защищают свою страну, свои семьи, будущее своих детей. Мужество украинцев также защищает мир в Республике Молдова, за что мы очень благодарны", – заявила она.

Президент Молдова проинформировала, что в течение визита у нее запланирована встреча с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками в Киеве. Они обсудят вопросы безопасности, энергетики, торговли, дорог, мостов и то, как мы можем помочь друг другу на пути европейской интеграции.

"Молдова останется добрым соседом и другом Украины", – заверила Санду.

Отметим, визит Санду к Зеленскому происходит на фоне недавней договоренности между лидерами стран по согласованию совместных решений для решения дефицита энергоресурсов в непризнанном Приднестровье. Зеленский заверил, что Украина готова помочь Молдове, в частности углем.

С 1 января Приднестровье не получает российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая ранее работала на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января. 3 третьего января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

В правительстве Молдовы заявили, что в ответ на предложение помочь найти решение для преодоления газового кризиса Тирасполь призвал "не вмешиваться во внутренние дела Приднестровья" и откровенно высмеял обращение.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.