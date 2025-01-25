Міністр оборони Німеччини: Якщо ми припинимо підтримку України, ця війна може стати нашою

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застерігає від припинення підтримки України у її боротьбі з російською агресією.

Заяву німецького міністра наводить Zeit, повідомляє "Європейська правда".

За словами Пісторіуса, Україна повинна бути в змозі діяти з позиції сили і, можливо, "мати можливість вести переговори в якийсь момент".

"Якщо ми завтра припинимо підтримувати Україну, то післязавтра настане кінець України, кінець суверенної, вільної держави в центрі Європи", – сказав він.

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Очільник німецького оборонного відомства також відреагував на заклики відмовитися від підтримки, тому що це не війна Німеччини.

"Дійсно, це не наша війна, але вона може стати нашою. Той, хто слухає президента Росії Владіміра Путіна, може дійти тільки одного висновку: "Путін готується", – попередив Пісторіус.

Він наголосив, що господар Кремля "створює умови для того, щоб серйозно загрожувати нам", навівши як приклад перехід до військової економіки, збільшення виробництва танків і кількості солдатів.

Раніше Пісторіус заявив, що досі бачить ймовірність того, що у 2029-2030 роках Росія спробує атакувати країни НАТО.

Тим часом міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявляє, що якщо президент США Дональд Трамп припинить підтримку України, ЄС не має брати на себе весь тягар допомоги країні.