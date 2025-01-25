Министр обороны Германии: Если мы прекратим поддержку Украины, эта война может стать нашей

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерегает от прекращения поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Заявление немецкого министра приводит Zeit, сообщает "Европейская правда".

По словам Писториуса, Украина должна быть в состоянии действовать с позиции силы и, возможно, "иметь возможность вести переговоры в какой-то момент".

"Если мы завтра прекратим поддерживать Украину, то послезавтра наступит конец Украины, конец суверенного, свободного государства в центре Европы", – сказал он.

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Глава немецкого оборонного ведомства также отреагировал на призывы отказаться от поддержки, потому что это не война Германии.

"Действительно, это не наша война, но она может стать нашей. Тот, кто слушает президента России Владимира Путина, может прийти только к одному выводу: "Путин готовится", – предупредил Писториус.

Он подчеркнул, что хозяин Кремля "создает условия для того, чтобы серьезно угрожать нам", приведя в пример переход к военной экономике, увеличение производства танков и количества солдат.

Ранее Писториус заявил, что до сих пор видит вероятность того, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.

Между тем министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявляет, что если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Украины, ЕС не должен брать на себя весь груз помощи стране.