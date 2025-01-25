У Молдові рейсовий автобус, який їхав із Києва до Кишинева, 25 січня потрапив в аварію на трасі біля села Пересечине Оргеївського району.

Про це повідомила NewsMaker речниця районної поліції Елена Беетреу, пише "Європейська правда".

Як зазначили у поліції, автобус з'їхав із дороги, двоє пасажирів дістали травми.

Першою про аварію повідомила пасажирка автобуса. За її словами, водій заснув за кермом і не впорався з керуванням, через що автобус з'їхав із проїжджої частини.

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Згодом у поліції підтвердили факт аварії.

"За попередньою інформацією, водій 1956 року народження, який керував автобусом маршруту "Київ-Кишинів", що їхав із Бєльц до Кишинева, за невідомих обставин втратив контроль над керуванням. Автобус з'їхав із проїжджої частини, врізався в металеву огорожу і дорожній знак, а потім з'їхав із проїжджої частини", – повідомила Беетреу.

У поліції додали, що в аварії постраждали два пасажири автобуса, чоловік і жінка. Їх доправили в Оргеївську районну лікарню для надання допомоги.

Водія автобуса перевірили на алкоголь і встановили, що він був тверезий. Правоохоронці проводять розслідування.

Нагадаємо, 11 січня сталась аварія з автобусом Flixbus, що прямував із німецького Берліна до польського Щецина з 13 пасажирами. Він перекинувся, коли заїжджав на стоянку біля автобану.

Внаслідок ДТП загинула громадянка України.