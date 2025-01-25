В Молдове рейсовый автобус, который ехал из Киева в Кишинев, 25 января попал в аварию на трассе возле села Пересечино Оргеевского района.

Об этом сообщила NewsMaker пресс-секретарь районной полиции Елена Беетреу, пишет "Европейская правда".

Как отметили в полиции, автобус съехал с дороги, двое пассажиров получили травмы.

Первой об аварии сообщила пассажирка автобуса. По ее словам, водитель заснул за рулем и не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с проезжей части.

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Впоследствии в полиции подтвердили факт аварии.

"По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, который управлял автобусом маршрута "Киев-Кишинев", который ехал из Бельц в Кишинев, при неизвестных обстоятельствах потерял контроль над управлением. Автобус съехал с проезжей части, врезался в металлическое ограждение и дорожный знак, а затем съехал с проезжей части", – сообщила Беетреу.

В полиции добавили, что в аварии пострадали два пассажира автобуса, мужчина и женщина. Их доставили в Оргеевскую районную больницу для оказания помощи.

Водителя автобуса проверили на алкоголь и установили, что он был трезв. Правоохранители проводят расследование.

Напомним, 11 января произошла авария с автобусом Flixbus, следовавшим из немецкого Берлина в польский Щецин с 13 пассажирами. Он перевернулся, когда заезжал на стоянку возле автобана.

В результате ДТП погибла гражданка Украины.