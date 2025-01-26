Проросійський Додон розкритикував Санду за поїздку до Києва

Лідер проросійської Партії соціалістів Молдови Ігор Додон розкритикував президентку країни Маю Санду за візит до Києва і зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

На думку Додона, "нейтральній Молдові не потрібно, щоб президентка підтримувала Зеленського у війні".

При цьому, зазначає видання, ще місяць тому Додон говорив, що Санду треба "щонайменше поїхати до Києва і домовитися про транзит газу через Україну".

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Під час зустрічі з жителями села Копанка Каушанського району Додон розкритикував Санду за поїздку до Києва.

"Санду поїхала сьогодні до Києва, щоб підтримати Зеленського у війні. Навіщо нам, нейтральній і мирній країні, це потрібно?! Вона повинна була сьогодні поїхати не в Київ, а знову в Копанку, в інші населені пункти Молдови. Вона повинна розв'язувати проблеми з газом, з електроенергією, а не їздити на уклін в інші країни за вказівкою своїх начальників у Брюсселі", – сказав Додон.

Під час візиту Санду до Києва 25 січня Зеленський і президентка Молдови підтвердили готовність забезпечити енергетичні потреби Придністров'я.

Також Зеленський заявив, що Україна готова відправити фахівців на розташовану у Придністров’ї Молдавську ДРЕС для налагодження її роботи на іншій марці вугілля та для збільшення вироблення електроенергії.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови