Пророссийский Додон раскритиковал Санду за поездку в Киев

Лидер пророссийской Партии социалистов Молдовы Игорь Додон раскритиковал президента страны Майю Санду за визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

По мнению Додона, "нейтральной Молдове не нужно, чтобы президент поддерживала Зеленского в войне".

При этом, отмечает издание, еще месяц назад Додон говорил, что Санду надо "как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину".

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Во время встречи с жителями села Копанка Каушанского района Додон раскритиковал Санду за поездку в Киев.

"Санду поехала сегодня в Киев, чтобы поддержать Зеленского в войне. Зачем нам, нейтральной и мирной стране, это нужно?! Она должна была сегодня поехать не в Киев, а снова в Копанку, в другие населенные пункты Молдовы. Она должна решать проблемы с газом, с электроэнергией, а не ездить на поклон в другие страны по указанию своих начальников в Брюсселе", – сказал Додон.

Во время визита Санду в Киев 25 января Зеленский и президент Молдовы подтвердили готовность обеспечить энергетические потребности Приднестровья.

Также Зеленский заявил, что Украина готова отправить специалистов на расположенную в Приднестровье Молдавскую ГРЭС для налаживания ее работы на другой марке угля и для увеличения выработки электроэнергии.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье? Детали и последствия "газовой войны" РФ против Молдовы