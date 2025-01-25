Зеленський: Україна може відправити людей для обслуговування електростанції у Придністров’ї

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відправити фахівців на розташовану у Придністров’ї Молдавську ДРЕС для налагодження її роботи на іншій марці вугілля та для збільшення вироблення електроенергії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав на пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, його цитує "Укрінформ".

Український президент розповів, що відповідні консультації з молдовською стороною вже відбулись, "і Тирасполь це знає".

"(Ми готові) відправити команду наших людей, які на цій станції усе це будуть робити дуже швидко", – зазначив Зеленський.

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За його словами, наразі Молдавська ДРЕС виробляє 200-220 мегават електроенергії, а з допомогою українських фахівців ця кількість може зрости до 2 гігават.

"Якщо наші люди туди зайдуть, вона буде спроможна видавати 2 гігавати точно. Тобто у десять разів більше і більше, ніж це потрібно", – сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна готова постачати вугілля для Молдавської ДРЕС, а натомість могла б отримувати електроенергію.

"Це справедливо: ми даємо вугілля, вони отримують електрику для себе, для всієї Молдови, ми отримуємо електрику для себе", – резюмував президент.

Нагадаємо, з 1 січня невизнаний регіон Молдови перестав отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Влада Придністров’я закликала мешканців вирішувати проблему за допомогою електрообігрівачів, оскільки електрика поки є доступним ресурсом – місцева Молдавська ДРЕС продовжує працювати на запасах мазуту та вугілля.

За прогнозами, їх має вистачити до кінця зими, але з різким "стрибком" споживання електроенергії для компенсації відсутнього газу та з настанням холодів вони можуть вичерпатися набагато швидше.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови