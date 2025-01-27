Politico: У Європі з обережним оптимізмом сприйняли слова Трампа щодо України

Європейські союзники та інші прихильники України сприйняли як позитивний сигнал погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи і санкції проти Москви, якщо вона не піде на угоду про припинення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Прихильники України сприймають погрози Трампа ширше – як свідчення того, що він розуміє ставки війни так само, як і вони, і не залишить Україну – чи союзників по НАТО – у своїх майбутніх відносинах з лідером РФ Владіміром Путіним.

"Я б збрехав, якби сказав, що ми не нервуємо з приводу повернення Трампа", – сказав європейський посол, який побажав залишитися анонімним, щоб висловитися відверто.

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"Ми готуємося до багатьох головних болів, але одна з областей, де я ризикну бути обережним оптимістом, – це Україна і НАТО", – зазначив він.

Проукраїнські республіканці вказують на той факт, що у 2019 році Трамп відмовився від великої угоди з ядерних питань з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, незважаючи на весь галас і видовищність навколо історичного саміту. Він може зробити те ж саме в переговорах з Путіним щодо України.

"Він розуміє, що з Путіним можна робити ставки. Він знатиме, якщо це буде погана угода, і може знову відмовитися від неї", – сказав один з посадовців адміністрації, який побажав залишитися анонімним.

Ще одна особа, знайома з думкою Трампа щодо України, яка побажала залишитися анонімною, сказала, що початкові коментарі президента про припинення війни слід сприймати серйозно. За словами співрозмовника, його зусилля, спрямовані на те, щоб чинити публічний тиск на Путіна, створити важелі впливу в переговорах, відповідають його давньому прагненню відігравати вирішальну роль в укладанні будь-яких угод.

Проте, ця доза обережного оптимізму заходить лише до певної межі. Тарифи і санкції – це далеко не ті гроші і зброя, які адміністрація Байдена відправила на підтримку України.

Трамп дратує європейських союзників своєю зацикленістю на Гренландії, а також відкритою підтримкою ним і його союзниками ультраправих політичних партій у Європі, багато з яких мають зв'язки або близькість до Путіна.

"Гренландія і втручання в політику Великої Британії та вибори в Німеччині викликають велике занепокоєння", – сказав посадовець ЄС, який визнав, що початкові заяви Трампа про Росію і війну в Україні були "дещо багатообіцяючими".

Інші аналітики вважають, що Трамп, на відміну від колишнього президента Джо Байдена, не розглядає війну як головну загрозу світовій демократії, що збільшує ризики того, що він погодиться на погану угоду з Путіним.

Європейські посадовці також побоюються, що будь-яка угода з Путіним, яка припинить бойові дії в Україні, лише дасть Путіну час на переозброєння і перегрупування своєї втомленої війною армії, щоб через роки почати нові атаки. "Трамп також повинен зосередитися не лише на тому, що дати Путіну, але й на тому, що дати Зеленському, включаючи, в першу чергу, ефективні, тривалі гарантії безпеки", – сказав Майкл Макфол, колишній посол США в Росії.

Адміністрація Дональда Трампа, як відомо, прагне домогтись якнайшвидшого завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча й визнає, що на це можуть піти місяці.

У перші дні свого президентства Трамп встиг пригрозити Росії масштабними санкціями та тарифами, якщо вона не погодиться швидко укласти "мирну угоду". Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.

А під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі американський лідер поклав на Росію відповідальність за укладення "мирної угоди" для завершення її повномасштабної війни проти України.