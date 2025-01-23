Трамп: коли буде "мирна угода" – треба спитати в Росії

Президент США Дональд Трамп поклав на Росію відповідальність за укладення "мирної угоди" для завершення її повномасштабної війни проти України.

Про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 23 січня, передає "Європейська правда".

На питання про те, чи можна очікувати "мирної угоди" між Україною та Росією до 2026 року, Трамп сказав: "Це вам треба спитати в Росії. Україна готова укласти угоду".

"Просто щоб бути зрозумілим: це війна, яка ніколи не мала розпочатись. Якби я був президентом, вона б ніколи не почалась. Вона ніколи не повинна була початись", – додав він.

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Американський президент далі заявив, що за його попереднього терміну у Владіміра Путіна "не було можливості вторгнутись" в Україну.

"А коли я пішов з посади, стались погані речі, були сказані погані речі, багато дурощів повсюди – і ми опинились там, де опинились", – вважає Трамп.

Адміністрація Дональда Трампа, як відомо, прагне домогтись якнайшвидшого завершення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча й визнає, що на це можуть піти місяці.

У перші дні свого президентства Трамп встиг пригрозити Росії масштабними санкціями та тарифами, якщо вона не погодиться швидко укласти "мирну угоду".

Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.