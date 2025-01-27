Politico: В Европе с осторожным оптимизмом восприняли слова Трампа по Украине

Европейские союзники и другие сторонники Украины восприняли как позитивный сигнал угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы и санкции против Москвы, если она не пойдет на соглашение о прекращении войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на источники.

Сторонники Украины воспринимают угрозы Трампа шире – как свидетельство того, что он понимает ставки войны так же, как и они, и не оставит Украину – или союзников по НАТО – в своих будущих отношениях с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Я бы солгал, если бы сказал, что мы не нервничаем по поводу возвращения Трампа", – сказал европейский посол, пожелавший остаться анонимным, чтобы высказаться откровенно.

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"Мы готовимся ко многим головным болям, но одна из областей, где я рискну быть осторожным оптимистом, – это Украина и НАТО", – отметил он.

Проукраинские республиканцы указывают на тот факт, что в 2019 году Трамп отказался от большой сделки по ядерным вопросам с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, несмотря на всю шумиху и зрелищность вокруг исторического саммита. Он может сделать то же самое в переговорах с Путиным по Украине.

"Он понимает, что с Путиным можно делать ставки. Он будет знать, если это будет плохая сделка, и может снова отказаться от нее", – сказал один из чиновников администрации, пожелавший остаться анонимным.

Еще один человек, знакомый с мнением Трампа по Украине, который пожелал остаться анонимным, сказал, что первоначальные комментарии президента о прекращении войны следует воспринимать серьезно. По словам собеседника, его усилия, направленные на то, чтобы оказать публичное давление на Путина, создать рычаги влияния в переговорах, соответствуют его давнему стремлению играть решающую роль в заключении любых соглашений.

Однако, эта доза осторожного оптимизма заходит лишь до определенного предела. Тарифы и санкции – это далеко не те деньги и оружие, которые администрация Байдена отправила на поддержку Украины.

Трамп нервирует европейских союзников своей зацикленностью на Гренландии, а также открытой поддержкой им и его союзниками ультраправых политических партий в Европе, многие из которых имеют связи или близость к Путину.

"Гренландия и вмешательство в политику Великобритании и выборы в Германии вызывают большое беспокойство", – сказал чиновник ЕС, который признал, что первоначальные заявления Трампа о России и войне в Украине были „несколько многообещающими".

Другие аналитики считают, что Трамп, в отличие от бывшего президента Джо Байдена, не рассматривает войну как главную угрозу мировой демократии, что увеличивает риски того, что он согласится на плохую сделку с Путиным.

Европейские чиновники также опасаются, что любая сделка с Путиным, которая прекратит боевые действия в Украине, лишь даст Путину время на перевооружение и перегруппировку своей уставшей войной армии, чтобы через годы начать новые атаки. "Трамп также должен сосредоточиться не только на том, что дать Путину, но и на том, что дать Зеленскому, включая, в первую очередь, эффективные, длительные гарантии безопасности", – сказал Майкл Макфол, бывший посол США в России.

Администрация Дональда Трампа, как известно, стремится добиться скорейшего завершения полномасштабного вторжения России в Украину, хотя и признает, что на это могут уйти месяцы.

В первые дни своего президентства Трамп успел пригрозить России масштабными санкциями и тарифами, если она не согласится быстро заключить "мирное соглашение". Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.

А во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе американский лидер возложил на Россию ответственность за заключение "мирного соглашения" для завершения ее полномасштабной войны против Украины.