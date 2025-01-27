Мерц обіцяє протиснути закон щодо прикордонного контролю навіть за підтримки ультраправих

У Німеччині кандидат у канцлери від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц пообіцяв у понеділок, 27 січня, внести на розгляд парламенту законопроєкт щодо відновлення прикордонного контролю, навіть якщо його доведеться ухвалювати за підтримки ультраправих.

Про це він заявив на пресконференції в штаб-квартирі ХДС, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що соціал-демократи канцлера Олафа Шольца та їхні партнери по коаліції "Зелені" будуть винні, якщо, не підтримавши його пропозицію, дозволять провести її за підтримки націоналістичної "Альтернативи для Німеччини" ("АдН").

"Ні СДПН, ні "Зелені", ні тим більше "АдН" не будуть вказувати нам, які законопроєкти ми вносимо до парламенту. СДПН, "Зелені" та ліберали повинні запобігти створенню більшості, якої ніхто з нас не хоче", – заявив він.

Реклама:

Мерц заявив, що є 40 тисяч претендентів на притулок, яких "потрібно депортувати".

"Місцевий політик сказав мені цими вихідними, що по наших містах і громадах ходять бомби уповільненої дії", – сказав він.

Він додав, що з моменту останнього депортаційного рейсу до Афганістану минуло п'ять місяців, і звинуватив Шольца в бездіяльності.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що пропозиція Мерца про відновлення постійного прикордонного контролю в межах Шенгенської зони безвізових подорожей Європейського Союзу є нездійсненною і зрадою відповідальності Німеччини перед партнерами по ЄС.

"Якщо ми почнемо це робити, Європа розпадеться. Це не тільки антиєвропейська ідея, але й неможлива для реалізації", – сказала вона.

Як відомо, раніше Шольц розкритикував Мерца за готовність заручитись підтримкою ультраправих для ухвалення своєї ініціативи щодо міграції.

23 лютого у Німеччині відбудуться дострокові вибори, і питання нелегальної міграції є одним із центральних у виборчій кампанії.

Воно повернулось на порядок денний після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.