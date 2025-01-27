Мерц обещает протолкнуть законопроект о пограничном контроле даже при поддержке ультраправых

В Германии кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц пообещал в понедельник, 27 января, внести на рассмотрение парламента законопроект о восстановлении пограничного контроля, даже если его придется принимать при поддержке ультраправых.

Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире ХДС, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что социал-демократы канцлера Олафа Шольца и их партнеры по коалиции "Зеленые" будут виноваты, если, не поддержав его предложение, позволят провести его при поддержке националистической "Альтернативы для Германии".

"Ни СДПГ, ни "Зеленые", ни тем более "Альтернатива" не будут указывать нам, какие законопроекты мы вносим в парламент. СДПГ, "Зеленые" и либералы должны предотвратить создание большинства, которого никто из нас не хочет", – заявил он.

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Мерц заявил, что есть 40 тысяч претендентов на убежище, которых "нужно депортировать".

"Местный политик сказал мне в эти выходные, что по нашим городам и общинам ходят бомбы замедленного действия", – сказал он.

Он добавил, что с момента последнего депортационного рейса в Афганистан прошло пять месяцев, и обвинил Шольца в бездействии.

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что предложение Мерца о восстановлении постоянного пограничного контроля в пределах Шенгенской зоны безвизовых путешествий Европейского Союза является невыполнимым и предательством ответственности Германии перед партнерами по ЕС.

"Если мы начнем это делать, Европа распадется. Это не только антиевропейская идея, но и невозможна для реализации", – сказала она.

Как известно, ранее Шольц раскритиковал Мерца за готовность заручиться поддержкой ультраправых для принятия своей инициативы по миграции.

23 февраля в Германии состоятся досрочные выборы, и вопрос нелегальной миграции является одним из центральных в избирательной кампании.

Он вернулся на повестку дня после нападения с ножом в Баварии, которое совершил 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.