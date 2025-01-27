Глава МЗС Грузії розкритикувала символічні санкції ЄС проти її дипломатів і посадовців

Глава МЗС Грузії Мака Бочорішвілі розкритикувала рішення глав МЗС країн-членів ЄС про призупинення дії візової лібералізації для володарів грузинських дипломатичних і службових паспортів.

Про це йдеться у заяві на сайті МВС Грузії, повідомляє "Європейська правда".

Бочорішвілі зазначила, що таке рішення піде врозріз із метою ЄС оздоровити і поліпшити відносини з Грузією.

"Якщо сторона ЄС скаже дипломатам, власникам дипломатичних паспортів, що вони становлять загрозу громадському порядку в ЄС, в країнах-членах ЄС, це буде позбавлене будь-якого підґрунтя і не слугуватиме меті побачити готовність ЄС покращити відносини з Грузією", – заявила глава МЗС Грузії.

Реклама:

Це рішення, зазначила вона, буде дуже сумним, яке суттєво ускладнить відносини Грузії з ЄС і буде спрямоване на погіршення, а не на поліпшення цих відносин.

"Це технічне рішення. Подивимося, яка країна приведе у виконання це рішення Ради Європейського Союзу. Для нас відносини з ЄС важливі у ширшій картині", – заявила Бочорішвілі.

Нагадаємо, 27 січня 2025 року глави МЗС країн-членів ЄС підтримали рішення про призупинення дії візової лібералізації для володарів грузинських дипломатичних і службових паспортів.

Раніше повідомлялося, що Словаччина та Угорщина виступили проти ухвалення цих санкцій, проте це не вплинуло на результат, оскільки для ухвалення рішення потрібна лише кваліфікована більшість.

"ЄвроПравда" вже повідомляла, що призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. А за ними безвіз діятиме і далі.

Нові обмеження є реакцією на антизахідний розворот Грузії, курс на який грузинська влада загострила у минулому році. Кульмінацією стала відмова піднімати питання переговорів про вступ до ЄС до початку 2029 року.

Читайте також статтю: "Грузія не здається: чому повернення Трампа не допомогло проросійській владі здолати протести".